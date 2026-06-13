Местан поздрави Кадиев и Андреев
Отпадането на ограниченията за ползването на майчин език е кауза на ДПС от 25 години. Това коментира в парламента лидерът на ДПС Лютви Местан. "Съвърш...
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Отпадането на ограниченията за ползването на майчин език е кауза на ДПС от 25 години. Това коментира в парламента лидерът на ДПС Лютви Местан. "Съвърш...