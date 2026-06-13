Шефът на борбата с наркотиците в САЩ си отива след секс скандал
Шефът на Агенцията за борба с наркотиците в САЩ (ДЕА) Мишел Лионхарт ще напусне поста в средата на месец май. Тя подава оставка заради на секс скандал...
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Шефът на Агенцията за борба с наркотиците в САЩ (ДЕА) Мишел Лионхарт ще напусне поста в средата на месец май. Тя подава оставка заради на секс скандал...