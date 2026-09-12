Кои са храните, които са естествен афродизиак
Как могат да бъдат свързани храната и сексът?
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Как могат да бъдат свързани храната и сексът?
Прекарах Свети Валентин сама в самолета и с вино "Умът на един мъж е най-големият афродизиак. По-важен е от това как човек изглежда. Красивата душа с...
Усет, чувство и желание са основните съставки на всеки кулинарен шедьовър, споделя експертът "С храната винаги можеш да се обясниш в любов. Тя е задъ...
Не се отпускайте, качването на килца е заразно и за половинката
Пловдив. Нов вид фъстък селектираха учените от Института по растителни генетични ресурси в Садово. Ядката е с аромат на печени бадеми и действа като а...