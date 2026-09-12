Жестокост! Изверги нападнаха мигрант и съпругата му в София
Афганистанецът живее в България от 2003 г. Съпругата му е българка
Следете всички новини, анализи и коментари за Афганистанец. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Афганистанецът живее в България от 2003 г. Съпругата му е българка
Афганистанец, настанен в Центъра за бежанци в Елхово, се оказа предводител на банда каналджии. Чужденецът превозвал нелегално бежанци през границата и...
Бежанец от Афганистан бе открит в Италия вързан за рамата на български ТИР. Той би забелязан от граждани, които видели краката му да стърчат под гумит...
17-годишен афганистанец нападна с брадва и нож пътници в регионален влак на път за баварския град Вюрцбург, Германия. Нападателят по-късно бе застреля...
Две ученички от новозагорското село Асеновец и 23-годишен афганистанец, пребиваващ постоянно у нас, са ранени в катастрофа. Инцидентът е станал в село...
Млада жена е била изнасилена в първата вечер на карнавала в германския град Кьолн. Във връзка с престъплението е задържан 17-годишен афганистанец, кой...
ДАНС разпита 20 от задържаните имигранти край Средец Куршумът се забил във врата на загиналия след рикошет, доказа аутопсията Шокиращи записи на кла...
Мъжът е починал от кръвозагуба Рикошет е причината за смъртта на 56-годишния афганистанец, който беше прострелян късно снощи край Средец от граничния...
Добрич. Служителите на Гранична полиция и на полицията в Каварна успяха да хванат всички 26 бежанци, които турска яхта стовари между залива Болата и н...
Афганистанец, болен от малария, е бил настанен в бежанския лагер в Ковачевци. За случая съобщи областният управител на Перник Галина Никодимова. Мъжът...