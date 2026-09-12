Ангелкова се снима със звезди на Боливуд
Министърът на туризма Николина Ангелкова се снима за спомен със звезди на Боливуд, дошли у нас за своята продукция. Това стана ясно от официалния й фе...
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Министърът на туризма Николина Ангелкова се снима за спомен със звезди на Боливуд, дошли у нас за своята продукция. Това стана ясно от официалния й фе...
Аджай Девган е от най-обичаните кино звезди в Боливуд
Отсечката през Ахелой държи рекорда по най-много катастрофи и жертви Туристи, хотелиери и общинари стягат бунт заради тясно и разбито шосе Всяка год...
Джейсън Стейтъм снима от събота, Аджай Девган -седмици след него Двама супермачовци пристигат в София до дни. В петък каца Джейсън Стейтъм, чийто гер...