Министър с нова порция тежки обвинения към лагера на Нинова
Без търг и конкурс, адвокатска кантора получила договори за над 400 000 лв. от държавата
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Без търг и конкурс, адвокатска кантора получила договори за над 400 000 лв. от държавата
Ще бъде интересно какви съвети е дала тази кантора, коментира ексдепутатът от ГЕРБ
Базираната в Панама правна кантора "Mossack Fonseca" обвини разследващите журналисти, автори на "Досиетата от Панама", в извършването на престъпление....