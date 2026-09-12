Германия пуска адронен колайдер през 2022 г.
През 2022 година Германия ще пусне изследователският ускорителен комплекс FAIR, който по мащаби и инвестиции е сравняван с Големия адронен колайдер на...
Следете всички новини, анализи и коментари за Адронен Колайдер. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
През 2022 година Германия ще пусне изследователският ускорителен комплекс FAIR, който по мащаби и инвестиции е сравняван с Големия адронен колайдер на...
След двегодишно прекъсване вчера отново заработи най-големият и най-мощен ускорил на частици в света Големият адронен колайдер, предаде Ройтерс. Колай...
Най-мощният ускорител на частици в света - Големият адронен колайдер, заработи отново днес след двегодишно прекъсване, съобщи Европейската организация...
Благоевград. Дванадесет ученици от Разлог разгледаха най-голямата лаборатория в света по физика на елементарните частици, намираща се в ЦЕРН, край Жен...