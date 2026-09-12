Проект помага за по-ефективна администрация в 4 общини
Благоевград. Експерти ще представят резултатите от извършения функционален анализ и изследване на работните процеси в общинските администрации на 4 об...
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Благоевград. Експерти ще представят резултатите от извършения функционален анализ и изследване на работните процеси в общинските администрации на 4 об...
Кърджали. От 1 октомври влезе в сила нов устройствен правилник на община Кърджали, съобразен с актуалните задължения на институцията. „Изготвени са с...
София. "България няма административен капацитет да поеме евентуална голяма бежанска вълна", каза вицепрезидентът Маргарита Попова, по чиято инициатива...