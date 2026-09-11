Ад в колата вместо море (ОБЗОР)
Кошмарни часове прекараха хиляди българи, които още в петък вечерта тръгнаха за Гърция. Отпускарите предизвикаха задръстване и километрични опашки на...
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Кошмарни часове прекараха хиляди българи, които още в петък вечерта тръгнаха за Гърция. Отпускарите предизвикаха задръстване и километрични опашки на...
Четири часа път от София до Пловдив. В този ад на пътя са попаднали читатели на "Стандарт", пътуващи към града под тепетата. Те ни сигнализираха, че и...
Загубихме 17 деца за 7 месеца, обяви МВР Войната по пътищата продължава. Нейна жертва отново стана невинно дете. Часове след като 10-годишното момиче...