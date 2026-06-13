Второто издание на бизнес академията Coca-Cola Hellenic – UNWE Academy с вдъхновяващ финал
Съвместната инициатива на Центъра за споделени услуги на Кока-Кола Хеленик, УНСС и Междууниверситетския център за развитие на кариерата привлече рекор...
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Съвместната инициатива на Центъра за споделени услуги на Кока-Кола Хеленик, УНСС и Междууниверситетския център за развитие на кариерата привлече рекор...