Ликвидираха главатаря на джихадистите
Неуловимият главатар на терористичната групировка "Ислямска държава"- Абу Бакр Ал-Багдади, е бил убит при въздушни удари на международната коалиция, п...
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Неуловимият главатар на терористичната групировка "Ислямска държава"- Абу Бакр Ал-Багдади, е бил убит при въздушни удари на международната коалиция, п...
Лидерът на "Ислямска държава" Абу Бакр ал-Багдади изнасилвал многократно американката Кайла Мюлер, която почина в плен на джихадистите, съобщава БГНЕС...
Лидерът на джихадистката организация "Ислямска държава" Абу Бакр Ал-Багдади е бил тежко ранен при въздушен удар в Ирак. Това съобщиха пред тв канала "...