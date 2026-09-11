Абровски предупреди за риск при зърнопроизводителите
Няма опасност да останем без хляб, каза депутатът от ИТН
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Няма опасност да останем без хляб, каза депутатът от ИТН
Обявява твърдо против проявите на агресия към журналистически екипи,
Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори отправи благодарността
София. Съвместна декларация срещу насилието над журналисти приеха БНР, БНТ и Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). Те из...
София. Българска национална телевизия (БНТ) и асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) излязоха със съвместна декларация във...