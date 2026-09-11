БГ границата недостъпна за терорист от Париж (ОБЗОР)
Абауд опитал да влезе у нас през река Места миналата година Мозъкът на парижките атентати Абделхамид Абауд се опитал да прекоси границата между Гърци...
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Абауд опитал да влезе у нас през река Места миналата година Мозъкът на парижките атентати Абделхамид Абауд се опитал да прекоси границата между Гърци...
Терористичните атаки от миналата седмица срещу летището „Завентем" в Брюксел и метростанцията „Маалбек" вероятно са били планирани в гръцката столица...
Френските власти не потвърждават информацията, появила се в световните медии, че Абделхамид Абауд, който се смята за основен организатор на атентатите...
Организаторът на терористичните атаки в Париж на 13 ноември е 27-годишният Абделхамид Абауд, съобщава Independent като се позовава на информацията на...