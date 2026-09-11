Всичко за 66 Години

Следете всички новини, анализи и коментари за 66 Години. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Ахмед Доган на 66

Ахмед Доган на 66

Движението посреща рождения му ден с най-мощната дарителска кампания в подкрепа на българското здравеопазване

29 март | 7:00
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Гимназия празнува 66 години

Гимназия празнува 66 години

Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев" отбеляза 66 години от своето основаване. Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов пожела в своя п...

27 ноември | 16:40
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ЦСКА става на 66 години

ЦСКА става на 66 години

София. Днес ЦСКА празнува рожден ден. Червеният отбор става на 66 години. Той е 31-кратен шампион на страната и заема 60-о място в класацията за най-д...

05 май | 15:23
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