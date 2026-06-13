Спасяват над 93 000 по мярката 60/40
Одобрени са заявленията на 1372-ма работодатели
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Одобрени са заявленията на 1372-ма работодатели
Бизнесът ще доказва плащането на 40% от възнагражденията, ако не успее - санкции
Който не осигури останалите 40% от заплатата на служителя си, след като получи 60 на сто от държавата за него, ще бъде санкциониран