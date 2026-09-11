Топ актриса пуска своя марка секс играчки
Дакота Джонсън е сигурна, че вибраторът е за лична хигиена
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Дакота Джонсън е сигурна, че вибраторът е за лична хигиена
Бизнес костюмът, късата коса и съблазнителен поглед са заменени
Актрисата била първия избор за ролята
Един от най-коментираните филми "50 нюанса сиво" очаквано бе "отличен" със "Златна малинка" за най-лош филм на 2015-та. Еротичната лента подели първот...
Е. Л. Джеймс е продала вече 125 млн. копия от книгите си
30-годишният хасковлия Антон Тончев заряза журналистиката заради занаята на дядо Че рекламата е голяма работа и хулен или одобряван, един филм може д...
Най-горещият мъж за 2015 година е актьорът Джейми Дорнан, прочул се с ролята си във филма по еротичния бестселър "Петдесет нюанса сиво", пише Daily e...
Джейми Дорнан обяви, че няма да участва в продължението на "50 нюанса сиво, като основна причина за това посочи недоволството на съпругата си - Амелия...
Кинокритици, световни знаменитости и Наталия Кобилкина се гаврят с лентата Филмът "50 нюанса сиво" разби бокс офиса в България и в чужбина, но навярн...
Апартамент в сграда Ескала в Чикаго в момента е един от най-обсъжданите на имотния пазар. Това е домът, в който живее героят от филма "50 нюанса сиво"...
След представянето на „50 нюанса сиво" множество световни медии изригнаха с негативни коментари по повод филма и главния герой. Най-гледаната премиер...
Мадона обяви, че е силно разочарована от романа на Е.Л. Джеймс "50 нюанса сиво", както и от филма, който излезе тези дни. "Дървена работа, хич не е с...
Дакота, дъщерята на Мелани Грифит и Дон Джонсън, е забранила на семейството си да гледа филма "50 нюанса сиво" е очакваната с огромно нетърпение филм...
Дами, чакането приключи - вече е факт първият трейлър към филма "50 нюанса сиво", екранизация на едноименния скандален роман на Е. Л. Джеймс, който св...
Ню Йорк. Край на спекулациите за актьорите във филма "50 нюанса сиво". Дакота, дъщерята на Мелани Грифит и Дон Джонсън, и Чарли Хънам ще изиграят глав...