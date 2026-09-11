Всичко за 50 Нюанса Сиво

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Най-горещите мъже на 2015 г

Най-горещите мъже на 2015 г

Най-горещият мъж за 2015 година е актьорът Джейми Дорнан, прочул се с ролята  си във филма по еротичния бестселър "Петдесет нюанса сиво", пише Daily e...

28 април | 10:46
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Светът срещу „50 нюанса сиво“

Светът срещу „50 нюанса сиво“

След представянето на „50 нюанса сиво" множество световни медии изригнаха с негативни коментари по повод филма и главния герой. Най-гледаната премиер...

16 февруари | 17:02
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Скандалът "50 нюанса сиво"

Скандалът "50 нюанса сиво"

Дакота, дъщерята на Мелани Грифит и Дон Джонсън, е забранила на семейството си да гледа филма "50 нюанса сиво" е очакваната с огромно нетърпение филм...

13 февруари | 19:15
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