На 50 Стоичков започва умерен живот (ОБЗОР)
1,2 милиона гледаха шоуто на Камата Проучва кандидат-зетьовете, пише отсъствия за юбилея България разплака Христо Стоичков за 50-годишнината му на п...
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1,2 милиона гледаха шоуто на Камата Проучва кандидат-зетьовете, пише отсъствия за юбилея България разплака Христо Стоичков за 50-годишнината му на п...
"Първите 50 ги минах отлично! Оттук нататък ще бъде екселентно! Почваме лов и риболов, по-спокоен живот, къде на плаж, къде някъде другаде, по-спокоен...
Легендарният Христо Стоичков отново изправи гостите за юбилея си на крака. Този път Камата просълзи приятели, колеги и семейството си с "Моя страна, м...
Уникалните гласове от трио "Сопрано" ще поздравят юбиляра Христо Стоичков тази вечер на коктейла след легендарния мач. "Готови сме за коктейла! "50...
Христо Стоичков се разписа от дузпа в 67-ата минута и мачът по случай юбилея му "50 години номер 8" свърши. Наказателният удар бе отсъден за нарушение...
Президентите Георги Първанов и Петър Стоянов са сред първите гости на юбилея на Христо Стоичков. Три часа преди началото на грандиозния футболен спект...
Една от най-красивите туркини ще украси юбилея на Христо Стоичков утре. Това е шармантната Изил. Тя е съпруга на бившия национал на югоизточната ни с...
Билетите за юбилея на Христо Стоичков "50 години номер 8" удариха рекордните 500 лв. Търговци ги продават пред стадион "Васил Левски", видя репортер н...
До феноменалното футболно шоу "50 години номер 8", което ще събере у нас всепризнати футболни легенди от световна величина този петък (20 май), остава...