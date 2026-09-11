Банкноти от соца носят хилядарки! Колекционерите полудяха
Рекорда държат една стотинка и една серия левове. Вървят за 400 000 лв.
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Рекорда държат една стотинка и една серия левове. Вървят за 400 000 лв.
Гавра, възмущават се лекарите
Още преди изгрев слънце монументът бе пълен с патриотично настроени българи
Богомолците няма да плащат, когато се изправят пред Бога Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" въведе такса от 5 лева на човек за туристич...