Кадиев духна свещичките! Как отпразнува ЧРД №40
Кой друг празнува на тази дата
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Кой друг празнува на тази дата
В Двореца са на нокти, очакват нови изненади от блудните херцози
Подробностите се пазят в тайна, но ето няколко възможности
Токио. Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер е разлюляло бреговете на Япония. Епицентърът на земния трус е бил на около 174 км югоизточно от град Хачи...
София. Днес "И Ви Ен България електроразпределение" разпореди ограничаване на мощността с 40 процента на всички фотоволтаични и вятърни електрически...