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4,6 по Рихтер разлюля Япония

4,6 по Рихтер разлюля Япония

Токио. Земетресение с магнитуд 4,6 по Рихтер е разлюляло бреговете на Япония. Епицентърът на земния трус е бил на около 174 км югоизточно от град Хачи...

15 април | 16:16
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