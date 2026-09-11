Земетресение разлюля Турция
Няма данни за последващи трусове засега
Следете всички новини, анализи и коментари за 4. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма данни за последващи трусове засега
Ако обмисляте работа по договор с процент, не се колебайте да преговаряте твърдо
Този месец крие и нещо специално за определени зодиакални знаци
В професионален план можете да очаквате положителни новини, свързани с нов проект или промяна в отговорностите
След дълго търсене
Кои са четирите знака
Ето кои са те
Няма данни за наранявания или материални щети
Бизнес лидерите са уверени в икономическото възстановяване
Хванали го с най-голямото количество алкохол, отчитано с дрегер във Варна
Живеещите в региона ежедневно са подложени на липса на нормално водоподаване на питейна вода, на аварии и ниско налягане.
Машинното гласуване решава този проблем, каза кандидатът за депутат от Има такъв народ
Ако това бяха парламентарни избори, партията щеше да има 11 депутати, казаха от екипа на д-р Костадинов
Епицентърът е бил на около 13 километра югоизточно от Шибеник
Активността може да се окаже основен фактор, каза Първан Симеонов
Трусът е бил с магнитуд 4.6 по Рихтер
Жената е задържана за 24 ч., по случая е образувано бързо полицейско производство
Засега няма информация за пострадали и материални щети
Причината е, че те не са определящи за кандидатстване и служат само за целите на статистиката
От утре те ще се движат на интервал от 4,30 мин.