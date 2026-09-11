Принтираха на 3D първия суперавтомобил
Американска компания създаде първия луксозен суперавтомобил, чието шаси е изцяло създадено с 3D принтер. Колата на Divergent Microfactories се нарича...
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Американска компания създаде първия луксозен суперавтомобил, чието шаси е изцяло създадено с 3D принтер. Колата на Divergent Microfactories се нарича...
Първият лаптоп, напечатан на 3D принтер, бе пуснат в продажба във Великобритания, съобщи в. "Дейли Телеграф". По думите на създателите му Pi-Top има в...
Финикс. Автомобил, изработен чрез 3D принтер, ще излезе на пазара до 1-2 години, а производителите събират предварителни записвания. Компанията иноват...
Холандската компания DUS Architects смята да построи първата къща в света с помощта на специален 3D принтер. Сградата ще е в Амстердам и ще бъде изгра...