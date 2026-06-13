Нови подробности за кошмара с 300 души на летището. Собственикът проговори
Две компании обслужват пътниците на летището в София
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Две компании обслужват пътниците на летището в София
Проблем в града може да остави без работа близо 300 души
"Видахим" уволнява 314 работници Заводът за гуми спря работа, няма пазари и поръчки Най-голямата фирма в област Видин - "Видахим" - Д, съкращава 314...