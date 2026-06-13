Екскурзиите на българи в чужбина скочиха с 27%
Българите харчат сериозни суми за екскурзии в чужбина. Пътуванията на българи в чужбина с цел почивка или екскурзия са нараснали с 27% през април спря...
Следете всички новини, анализи и коментари за 27%. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българите харчат сериозни суми за екскурзии в чужбина. Пътуванията на българи в чужбина с цел почивка или екскурзия са нараснали с 27% през април спря...