От нулата до върха - коя е Симон Байлс?
Някои се раждат със златна лъжичка в устата, а други тръгват от нулата и сами си извоюват не един, а тридесет златни медала. Симон Байлс е ср...
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Някои се раждат със златна лъжичка в устата, а други тръгват от нулата и сами си извоюват не един, а тридесет златни медала. Симон Байлс е ср...
Има двама загинали
Четирима младежи са получили обгаряния при взрив на флакони с газ в казанлъшко село Средногорово през уикенда, съобщиха от полицията. Младежите са на...