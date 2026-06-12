Българин с $264 млн. в швейцарска сметка
Париж. 264 милиона долара е най-голямата сметка на български гражданин, който е използвал „швейцарската пътека" за укриване на доходи, пише френският...
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Париж. 264 милиона долара е най-голямата сметка на български гражданин, който е използвал „швейцарската пътека" за укриване на доходи, пише френският...