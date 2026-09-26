Оставете хляб на прага. Почитаме мощен светец, черпят чудни имена
Внимавайте да не "зашиете" късмета си
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Внимавайте да не "зашиете" късмета си
Вярващите молят Св. Ефросиния за изцеление на болести
Новоучреденото гражданско сдружение "Български съюз Добруджа" /БСД/ с председател Николай Нейчев обяви, че от юли стартира подписка за обявяването на...