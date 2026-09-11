Над 1,25 милиона души са загубили живота си в катастрофи през 2013г.
При пътнотранспортни произшествия през 2013 г. са загинали общо 1,25 милиона души в цял свят, съобщи СЗО. При пътни катастрофи през 2013 г. са загинал...
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При пътнотранспортни произшествия през 2013 г. са загинали общо 1,25 милиона души в цял свят, съобщи СЗО. При пътни катастрофи през 2013 г. са загинал...
София. До 8 пъти са намалени загубите на евросредства в края на годината в сравнение с предвиденото към май. Това обяви вицепремиерът и министър на пр...
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