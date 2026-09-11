Бил Гейтс инвестира $2 млн. в проекти за климата
Човечеството трябва да промени физическата икономика с темпове, невиждани досега, казва милиардерът-филантроп
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Човечеството трябва да промени физическата икономика с темпове, невиждани досега, казва милиардерът-филантроп
Ирхан Мехмед Хасан поел ангажимент към ГЕРБ за изборите и получи 2 милиона с ПМС за Гроздево
КПКОНПИ внася искове в съда
На един регистриран случай на заразен има още трима, които са заразени, но не са се тествали, каза проф. Витанов
Депутатите са изхарчили 1 260 000 лв. тази година за посещения в избирателните райони. Разходите са от пътувания с личните им автомобили. Това става я...