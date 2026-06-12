800 000 лева повече ще харчи община Симитли
С близо милион лева повече ще разполага община Симитли тази година. 7 287 998 лева е бюджетът. Финансовата рамка бе приета на заседание на местния пар...
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С близо милион лева повече ще разполага община Симитли тази година. 7 287 998 лева е бюджетът. Финансовата рамка бе приета на заседание на местния пар...