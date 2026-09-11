16-годишна скочи пред влак
Драмата се разиграла на ж.п. гара Септември
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Драмата се разиграла на ж.п. гара Септември
Официално по повод Международния ден на доброволеца в Добрич бе присъдено отличие "Рицар на добрата воля". Тържеството се провежда за поредна година п...
16-годишна, обявена за общодържавно и международно издирване, бе открита в Кърджали, съобщават от ОД на МВР Кърджали. Оттам уточниха, че непълнолет...
16-годишна ученичка е в тежко състояние в шуменската болница вероятно заради смесване на дрога и алкохол. Десетокласничката вече 10 дни е в кома и е с...
Добрич. По сигнал, подаден малко преди полунощ - в 23.35 часа, на 5 ноември, служители на реда са установили 16-годишна зад волана на "Фолксваген", съ...