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Мъгли и жълт код в 12 области

Мъгли и жълт код в 12 области

София. Мъгливо време и жълт код са обявени в 12 области на България. Предупредителният код е в сила за областите Монтана, Враца, Плевен, Велико Търнов...

14 октомври | 7:24
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