12 области без нови заразени
Най-много случаи има в София и Бургас
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Най-много случаи има в София и Бургас
Жълт кода за силен вятър е обявен за 12 области в страната. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорологията и хидрологията при БА...
София. Мъгливо време и жълт код са обявени в 12 области на България. Предупредителният код е в сила за областите Монтана, Враца, Плевен, Велико Търнов...