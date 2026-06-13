Жена полетя от 12 етаж в "Св. Троица" в София
Жена е паднала или скочила от 12 етаж в столичния квартал "Света Троица", съобщиха от СДВР. Сигналът е получен около 9 часа тази сутрин от съседи. Жен...
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Жена е паднала или скочила от 12 етаж в столичния квартал "Света Троица", съобщиха от СДВР. Сигналът е получен около 9 часа тази сутрин от съседи. Жен...