1000 евро разлика между най-евтините и най-скъпите жилища в София
От януари до септември е отчетен значителен ръст в цените
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От януари до септември е отчетен значителен ръст в цените
Първите наказани са трима собственици на обществени заведения в Салерно
Немският национал Марио Гомес се продава за смехотворната цена от 1000 евро, разкри "Билд". Цената, която е по джоба дори на най-закъсалите български...