Олимпийски шампиони на опашка за "100 начина медиите да работят за нас"
Редица олимпийски шампиони и много други легенди на българския спорт бяха първите, закупили книгата на журналиста Тодор Шабански „100 начина медиите д...
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Редица олимпийски шампиони и много други легенди на българския спорт бяха първите, закупили книгата на журналиста Тодор Шабански „100 начина медиите д...
Дебютната книга на спортния журналист Тодор Шабански „100 начина медиите да работят за нас" вече е на пазара. Издателство „Книгомания" е заложило на ц...