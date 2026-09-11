Всичко за 10 Милиона

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Клоп се уреди с 10 млн.

Клоп се уреди с 10 млн.

Клоп се уреди с 10 млн. евро за три години. Германецът отлетя вчера от Дортмунд за Ливърпул, където днес официално ще бъде обявен за мениджър на "черв...

09 октомври | 5:25
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