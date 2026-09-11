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БНБ пуска монета от 10 лева

БНБ пуска монета от 10 лева

Сребърна възпоменателна монета, посветена на 150-годишнината от първата българска жп линия Русе - Варна, ще бъде пусната от БНБ. Номиналът на монетата...

16 юни | 15:27
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