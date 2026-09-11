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Мръзнем 10 дни на минус 20

Мръзнем 10 дни на минус 20

Възстановиха тока на стотици хиляди, военните помагаха 544 училища затвориха, спасяваха хора на хемодиализа Сибирският студ, който скова страната, щ...

19 януари | 6:55
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