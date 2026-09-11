Събраха 1 тон боклуци, плуващи в Струма
От водата е извадено огромно количество пластмаса и битови вещи
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От водата е извадено огромно количество пластмаса и битови вещи
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