Знаков френски президент влиза в затвора

Кога започва ефективно да изтърпява наказанието

25 сеп 25 | 16:46
Няма прошка за бивша важна световна политическа фигура.

Бившият френски президент Никола Саркози е осъден на пет години затвор, съобщиха френски медии, цитирани от "Гардиън".

Присъдата е за престъпен заговор в Париж по делото, в което е обвинен за приемане на незаконно финансиране на кампания от либийския диктатор Муамар Кадафи. Саркози е признат за виновен за приемане на въпросните средства, за да осигури победата си на изборите през 2007 г.

Съдът постанови Саркози да бъде въдворен в затвора на по-късен етап, като прокуратурата разполага с един месец да уведоми бившия държавен глава кога трябва да влезе в затвора. Мярката остава в сила дори ако Саркози обжалва присъдата.

Автор Стандарт Новини
