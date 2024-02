Зловещо! Светлинен кръг в небето. После – адски трус (ВИДЕО)

Светлинен кръг в небето и после адски труд. Зловещото съвпадение се случи в Китай. Земетресение с магнитуд 5,8 беше регистрирано по границата между Киргизстан и района на Синцзян в Китай. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Епицентърът е бил на 155 км западно от китайския окръг Аксу, където живеят около 535 хиляди души, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Минути преди труса в небето над Китай беше заснет странен светлинен кръг, който, според местните, е бил сигнал за предстоящо силно земетресение.

MAINLAND CHINA 🇨🇳

Trung Khanh sky at night Many say this is a warning sign for a big earthquake 😱😱😱😱😱

Stay safe All 🙏😱#earthquakes #earthquake #Sismo #deprem #地震 #地震 #BREAKING #Earthquake pic.twitter.com/d82PVUXeSh