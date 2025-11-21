Свят

Зимата настъпва! Сняг затрупа голяма европейска страна

Движението е затруднено

Зимата настъпва! Сняг затрупа голяма европейска страна
Снимка: БГНЕС
21 ное 25 | 12:34
1604
Агенция Стандарт

Френски метеоролози издадоха жълто предупреждение заради обилни снеговалежи и лед в 82 департамента, съобщават Le Figaro.

Движението е затруднено, след като снощи падна обилен сняг в планинския Централен масив, Нормандия и близо до Пиренеите, съобщи телевизия BfM, предаде "Фокус".

Шофьорите са предупредени да бъдат изключително внимателни в департамента Горна Лоара, според Пътната администрация в региона Централен масив, в южната и централната част на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт
Още от Свят
Коментирай