Зеленски бие тревога! Критична ситуация

Има потенциална заплаха от инцидент

30 сеп 25 | 22:33
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че окупираната от Русия атомна електроцентрала в Запорожие е изключена от електропреносната мрежа в продължение на седем поредни дни, предупреждавайки за „критична“ ситуация и потенциална заплаха от инцидент.

„Ситуацията е критична. Поради руските атаки централата е отрязана от електрозахранването и електропреносната мрежа. Тя се захранва с електроенергия от дизелови генератори“, каза Зеленски в ежедневното си обръщение, предаде БГНЕС.

„Руснаците са тези, които пречат на ремонта на електропроводите към централата и възстановяването на основната безопасност чрез своите удари. А това е заплаха за абсолютно всички“, добави той. 

 

