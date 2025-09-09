Вучич хвърли бомба за България

Тази вечер сръбският президент Александър Вучич заплаши собствените си граждани с бъдещ военен съюз между Хърватия, Албания, Косово и България, насочен срещу Сърбия, предаде БГНЕС.

„След военният съюз Тирана – Прищина – Загреб бе създаден и още един нов военен съюз Загреб – Любляна. Всички те недвусмислено очакват влизането на България. За това на няколко пъти говори самият министър на отбраната на Хърватия“, обяви Александър Вучич по сръбската телевизия.

Той се оплака, че никой в НАТО и Европа не отговарял на въпросите му защо това се случва.

Според него положението в Република Сръбска в Босна и Херцеговина се усложнява и „нищо няма да бъде лесно“.

Сръбският държавен глава обвини и част от черногорските медии в „антисръбско поведение“ и дори „призиви за убийство на сърби“.

По-рано Вучич се похвали, че е получил информация от руските служби, че в страната му се готви „цветна революция“, и че протестно движение всъщност не съществува.

