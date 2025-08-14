Важно от Тръмп за срещата с Путин

Американският президент Доналд Тръмп потвъди, че срещата му с Владимир Путин може да доведе до втора среща. Той намекна, че украинският лидер Володимир Зеленски ще присъства. Според Би Би Си той признава, че има „25% шанс тази среща да не е успешна“, предава NOVA.

Продължавайки да говори за украинските и руските територии, Тръмп казва, че ще трябва да има „отстъпка“ по отношение на границите между Киев и Москва.

По време на среща с европейски лидери вчера Тръмп се е съгласи, че всички териториални въпроси трябва да бъдат решени с участието на Зеленски.

Американският президент каза, че ако срещата е „добра“, ще се обади на украинския президент Зеленски, за да уговори втора среща - и че това може да се проведе на редица места, включително Аляска.

Въпреки това, притиснат от въпроса дали Зеленски е в готовност да се отправи за по-нататъшни разговори, ако нещата вървят добре, Тръмп каза, че няма да спекулира дали изобщо ще има втора среща.

Доналд Тръмп добави, че „може би би било хубаво“ той и Путин да говорят с репортери след срещата си, но ако нещата не вървят по план, той няма да има съвместна пресконференция и вместо това ще се обърне към репортерите сам.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com