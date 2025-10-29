Уникална човешка простотия съсипва Бриджит Макрон

Сериозен психологически проблем за Първата дама на Франция, станала жертва на уникална човешка простотия.

"Гнусните клюки", че Брижит Макрон е родена мъж, съсипват здравето на първата дама на Франция.

Това заявява най-малката от трите дъщери на Брижит - Тифен Озиер, която свидетелства в съда по делото за клевета.

"Всичко това се отрази на здравето на майка ми.

Беше много важно за мен да бъда тук днес, за да опиша пред съда колко много са се влошили условията на живот на майка ми и какви щети е понесла на здравето й в резултат на тази кампания", посочва щерката, като допълва, че скандалът се отразява и на децата и внуците на госпожа Макрон.

