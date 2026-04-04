Украйна увеличи двойно износа на олио за Близкия Изток

През март износът на растителни масла от Украйна за държавите от Близкия изток, включително Турция, е нараснал близо 2 пъти спрямо февруари до 106 600 тона, сочат данни на украинската Държавна митническа служба. Количеството е и най-голямото от юни 2025 г. досега. Доставките за чужбина като цяло са се увеличили с 18% спрямо февруари, но отстъпват с 3% в сравнение с март 2025 г. до 427 700 тона – максимална стойност за настоящия селскостопански сезон, пише sinor.bg.

Рекордно месечно количество слънчогледово масло е изнесено за Йордания – около 35 хил. тона, или 7,7 пъти повече от февруари. Доставките за Турция пък са достигнали 10-мсечен връх от 40 хил. тона при увеличение с 2,4 пъти в сравнение с февруари, а за Саудитска Арабия – 8-месечен връх от 15 хил. тона с ръст от 14 пъти на месечна база. Същевременно износът за Обединените арабнски емирства е намалял с 32%, за Катар – с 85%, а доставки за Ирак не са били извършвани.

Увеличаването на износа на слънчогледово масло от Украйна за страните от Близкия изток се дължи до голяма степен на войната в Иран и прекъсването на доставките през Ормузкия проток, край който се намират ключови пристанища и терминали за претоварване на стоки. Компаниите са били принудени да търсят алтернативни пътища за доставка, включително по земя през съседни държави с излаз на Червено море.

