Топ журналист разкри смразяващо предложение от хакери!

Шокираща оферта от киберпрестъпници разкри популярен журналист.

"Никога повече няма да ви се налага да работите", под това заглавие журналистът от Би Би Си Джо Тайди разказва направеното му предложение от хакери да им позволи достъп до компютърната система на корпорацията.

Подобно на много неща в сенчестия свят на киберпрестъпността, вътрешната заплаха е нещо, с което много малко хора имат опит. Още по-малко хора искат да говорят за това, но Джо Тайди казва, че е имал "уникално и тревожно преживяване" как хакерите могат да използват вътрешни хора

Той е получил съобщение от престъпна група, което гласи: "Ако се интересувате, можем да ви предложим 15% от всяко плащане на откуп, ако ни дадете достъп до вашия компютър".

Идеята е била хакерите да откраднат данни или да инсталират зловреден софтуер и да изнудват работодателя му за откуп, а той тайно е щял да получи дял.

След като се посъветвал със старши редактор на Би Би Си, Джо Тайди се включил в преговори по проекта, тъй като нямал търпение да разбере как престъпниците сключват тези съмнителни сделки с потенциално податливи служители.

Обяснили са му, че ако им даде данните си за вход и кода за сигурност, те ще хакнат Би Би Си и след това ще изнудят корпорацията за откуп в биткойни. Междувременно в хода на общуването офе,тата към него е била увеличена на 25%.

Преговарящият с него хакер е твърдял, че е имал голям успех в сключването на сделки с вътрешни лица при предишни атаки. Той се е представил като "мениджър за контакти" за киберпрестъпната група, наречена "Медуза".

Когато журналистът е започнал да се бави с исканата от него информация, хакерите са сменили тактиката и са преминали към така нареченото "бомбардиране" на телефона му с постоянно изскачащи прозорци на екрана, но той е бил достатъчно предпазлив да не отвори някой от "чатовете".

След това престъпниците са изтрили акаунта си и са изчезнали така внезапно както са се появили.

