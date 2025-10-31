Така се прави. Кадиров даде бизнес за милиарди на щерката си

Решение на чеченския лидер, което уж не се очакваше, но е всъщност логично.

Целият свят говори за сина на Рамзан Кадиров, който се очаква да наследи властта от баща си, но големите промени са в живота на любимата дъщеря на чеченския лидер - Айшат. Тя стана моделиер, слес като татко й подари бизнес за милиарди.

Айшат е придобила заводски комплекс, състоящ се от фабрика за облекла, склад и общежитие за работници. Самият Кадиров обяви това в Телеграм.

Комплексът е заснет на видео. Кадрите показват, че строителството в предприятието все още е в ход. Съдейки по видеото, самата фабрика се намира в дълга четириетажна сграда.

"Основният цех е готов за инсталиране на оборудването, необходимо за кроене и шиене на продукти под световноизвестната чеченска марка "Фирдаус", написа Кадиров под кадрите.

Марката е основана от Медни Кадиров, съпругата на чеченския лидер, през 2009 г.; в момента се ръководи от Айшат Кадирова.

