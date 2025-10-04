Случи се нещо невиждано в топ държава на света!

Консерваторката Санае Такаичи обяви „нова ера“, след като спечели в събота лидерството на управляващата партия на Япония,

което я направи първата жена премиер в Страната на изгряващото слънце.

64-годишната Такаичи, чийто идол е Маргарет Тачър, заяви, че предстои „планина от работа“, за да се възстанови съдбата на нейната закъсала Либералнодемократическа партия (ЛДП).

ЛДП управлява Япония почти без прекъсване от десетилетия, но губи подкрепа срещу по-малките партии, включително антимигрантската „Сансейто“, пише БГНЕС.

Такаичи, пламенна консерваторка, която смекчи реториката си в надпреварата за ЛДП, почти сигурно ще бъде одобрена от парламента по-късно този месец за пети премиер на Япония през последните години.

„Заедно с толкова много от вас, ние сътворихме нова ера за ЛДП“, каза Такаичи в централата на ЛДП, след като спечели балотажа срещу телегеничния и по-умерен Шинджиро Коидзуми, който е 20 години по-млад от нея.

„Вместо да се чувствам щастлива в момента, (чувствам), че предстои истинско предизвикателство.

Убедена съм, че има планина от работа, с която трябва да се справим заедно, обединявайки усилията си“, каза тя.

„Трябва да се обединим, от всички поколения, и да работим като едно цяло, за да възстановим (ЛДП)... Всеки ще трябва да работи като кон“, каза тя под аплодисменти.

