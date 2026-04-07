Шок в Германия! Това се случва за първи път

Средната цена на дизеловото гориво в Германия за първи път надхвърли 2,50 евро за литър, съобщава германският автомобилен клуб АДАК. При обявяване на цените по обед (10:00 ч. по Гринуич) средната цена е достигнала 2,502 евро (2,89 долара) за литър, преминавайки този праг за първи път.

От 1 април в страната действа ново ограничение, което позволява на бензиностанциите да повишават цените само веднъж дневно – на обяд. Това е във връзка с рязкото поскъпване на горивата, причинено от конфликта с Иран.

Сравнено с 31 март, цената на дизела е нараснала с почти 70 евроцента за литър, а тази на бензина Е10 – с 41 цента. Дневните увеличения от началото на април са по-умерени – 0,3 цента за дизела и 0,1 цента за Е10, но въпреки това се наблюдава ясна възходяща тенденция. Миналата седмица цените се повишаваха с няколко цента дневно.

Ръстът на горивата поставя под въпрос ефективността на правителствените мерки, а горивните компании са критикувани за възможно спекулативно повишаване на цените.

Той призова германската антимонополна служба да ограничи действията на горивните компании, като подчерта, че новите закони предоставят необходимите инструменти за контрол.

Мюлер също така настоя за специални мерки в подкрепа на най-засегнатите социални групи.

„Не може всичко да се компенсира чрез цените на горивата. Натоварването върху депутат или собственик на „Порше“ не е нужно да бъде облекчавано – тези средства трябва да отидат там, където са най-нужни.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com